Комитет Рады одобрил законопроект, запрещающий УПЦ на Украине

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал поправки к проекту закона о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова украинского парламентария Владимира Вятровича.

«Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал окончательные поправки к законопроекту, который положит конец существованию Русской православной церкви и ее филиалов на территории Украины», — сообщил Вятрович.

Он добавил, что Верховная рада рассмотрит данный законопроект на следующей пленарной неделе.

23 июля народный депутат Евгений Шевченко сообщил, что законопроект о запрете УПЦ не смогли включить в повестку дня Рады на согласительном совете из-за нехватки голосов.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата) и Православной церковью Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической).

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине могут завести дело против защищающего УПЦ адвоката из США.