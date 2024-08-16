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В Курской области ищут мужчину, пропавшего в Суджанском районе

Мужчина пропал в Суджанском районе Курской области

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

В Курской области пропал местный житель Антон, он направлялся в город Суджа. Об этом «Пятому каналу» рассказала его жена Татьяна.

«С 10 августа мой муж направился в город Суджа со своим другом для эвакуации его матери. Ну и, скорее всего, он очень переживал о том, что у нас остались животные», — уточнила женщина.

По ее словам, в их доме осталась немецкая овчарка. Мужчина отправился за ней в город и не сказал об этом жене, после чего перестал выходить на связь. С его другом связаться также не получается, потому что на территории не работает сотовая связь.

«Мы искали, подавали во все инстанции, в поисковые отряды «ЛизаАлерт», в полицию, в Красный Крест для розыска», — добавила Татьяна.

Утром 6 августа на Курском направлении активизировались боевые действия. Накануне сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в Курской области разыскивают пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ.

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