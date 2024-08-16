В Верховной раде призвали жителей Красноармейска и Мирнограда эвакуироваться

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале призвала жителей Красноармейска (украинское название — Покровск) и Мирнограда, которые находятся на подконтрольной украинской армии территории Донецкой народной республики (ДНР), эвакуироваться как можно быстрее.

«Всех жителей Покровска и Мирнограда прошу эвакуироваться как можно скорее, пока есть такая возможность», — написала Безуглая.

15 августа глава украинской военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ подошли «почти вплотную» к городу. Он также попросил жителей немедленно эвакуироваться. Добряк призвал людей выезжать заранее и планово собирать свои вещи. По мнению чиновника, ситуация «только ухудшается», и лучше она уже не станет.

До этого экс-депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что потеря Покровска в ДНР будет для Украины катастрофой. Это приведет к остановке всей металлургической промышленности страны, поскольку только в этом городе идет добыча коксующегося угля. Импорт этого угля сделает металл неконкурентоспособным и дорогим, пояснил экс-депутат. Также потеря Покровска откроет ВС РФ коридор в Днепропетровскую область и позволит им наносить удары по Павлограду, добавил Мосийчук.

Ранее сообщалось, что штурмовики ВС РФ вошли в Торецк.