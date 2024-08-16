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Россиянам рассказали, сколько малинового варенья можно съедать в день

Врач Ефимова: в день можно съедать одну-две ложки малинового варенья

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Shutterstock

В день можно употреблять одну-две столовые ложки малинового варенья. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Ефимова.

Она напомнила, что согласно рекомендациям по здоровому питанию, количество добавленного сахара в рационе не должно превышать 10% от общего числа потребляемых калорий.

«Важно помнить, что употребление варенья следует включать в общую диету как дополнительный источник удовольствия, а не в качестве основного компонента питания», — отметила специалист.

До этого Ефимова предупреждала, что людям, страдающим сахарным диабетом, имеющим избыточный вес, а также проблемы с зубами, не следует есть малиновое варенье. Кроме того, по ее словам, от употребления лакомства стоит отказаться тем, у кого чувствительный желудок, поскольку сладкие продукты могут вызвать дискомфорт, вздутие и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Ранее врач рассказала, помогает ли малиновое варенье при простуде.

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