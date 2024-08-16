В Сибири медсестра получила кулаком в лицо и живот, защищая врача от пациентки

В Искитимской больнице пациентка набросилась на одну из сотрудниц на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам медиков, все произошло 12 августа. Пациентка зашла в кабинет 63-летней заведующей терапевтическим отделением поликлиники №2 и потребовала от врача направления на флюорографию. До этого сибирячка требовала бумагу от работников регистратуры, но те пояснили, что пациентка прикреплена к другой поликлинике и ей надо получать документ там.

Не удовлетворившись таким ответом, пациентка проследовала в кабинет заведующей, где скинула со стола все документы и стала оскорблять врача.

«Ты, курица, быстро мне направление выписала», — по словам медиков, это было самая безобидная фраза, которую врач услышала в свой адрес.

Остальные слова были нецензурными.

На помощь коллеге пришла старшая медицинская сестра, что привело пациентку в еще большее возбуждение. Как рассказали в пресс-службе больницы, агрессорка ударила сотрудницу кулаками в лицо и грудь. Также медсестра получила удар ногой в живот.

Усилиями других коллег, прибежавших на крики, пациентку удалось вывести из кабинета.

Пострадавшая зафиксировала травмы у коллег, женщина написала на пациентку заявление в полицию и намерена обратиться в суд.

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