Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сибири медсестра получила кулаком в лицо и живот, защищая врача от пациентки

В Искитимской больнице пациентка обматерила и избила кулаками медсестру

close
100%
Искитимская больница/VK

В Искитимской больнице пациентка набросилась на одну из сотрудниц на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам медиков, все произошло 12 августа. Пациентка зашла в кабинет 63-летней заведующей терапевтическим отделением поликлиники №2 и потребовала от врача направления на флюорографию. До этого сибирячка требовала бумагу от работников регистратуры, но те пояснили, что пациентка прикреплена к другой поликлинике и ей надо получать документ там.

Не удовлетворившись таким ответом, пациентка проследовала в кабинет заведующей, где скинула со стола все документы и стала оскорблять врача.

«Ты, курица, быстро мне направление выписала», — по словам медиков, это было самая безобидная фраза, которую врач услышала в свой адрес.

Остальные слова были нецензурными.

На помощь коллеге пришла старшая медицинская сестра, что привело пациентку в еще большее возбуждение. Как рассказали в пресс-службе больницы, агрессорка ударила сотрудницу кулаками в лицо и грудь. Также медсестра получила удар ногой в живот.

Усилиями других коллег, прибежавших на крики, пациентку удалось вывести из кабинета.

Пострадавшая зафиксировала травмы у коллег, женщина написала на пациентку заявление в полицию и намерена обратиться в суд.

Ранее россиянин запер в квартире медиков, которые отказались госпитализировать его мать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами