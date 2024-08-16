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Россиянам объяснили, к чему приведет изменение расчета оплаты за переработки

HR-эксперт Мурадян: новый расчет за переработки повысит зарплату россиян на 20%

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Shutterstock

Введение нового порядка расчета оплаты сверхурочной работы повысит зарплаты россиян на 15–20%, так как компании не смогут нарушать устные договоренности и «манипулировать» сотрудниками. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

По словам эксперта, старая система не учитывала никаких дополнительных рабочих дней и полагающейся за них оплаты, а работодатели активно манипулировали данными, чтоб сэкономить на работниках. К примеру, указывалось, что сотрудник вышел на работу по договоренности, что якобы не должно было влиять на заработанную сумму.

«Любые переработки теперь будут значительно сказываться на доходе», — подчеркнул эксперт, добавив, что сегодня наиболее распространена сверхурочная работа в медицине, туризме, сфере услуг и общепите.

Напомним, изменения вступят в силу с 1 сентября. Подчеркивается, что расчет оплаты за сверхурочную работу сотрудников будет учитывать весь заработок работника, включая стимулирующие и компенсационные выплаты, это приведет к увеличению размера оплаты.

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