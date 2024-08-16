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Врач рассказала, кому не следует употреблять малиновое варенье

Врач Ефимова: малиновое варенье не стоит есть людям с сахарным диабетом

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Shutterstock

Людям, страдающим сахарным диабетом, имеющим избыточный вес, а также проблемы с зубами, не следует употреблять малиновое варенье. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Ефимова.

«Малиновое варенье, несмотря на имеющиеся у него некоторые полезные свойства, действительно может быть противопоказано и нести определенные риски для здоровья. Из-за высокого содержания сахара, варенье может привести к резкому увеличению уровня глюкозы в крови», — сказала Ефимова.

Она добавила, что у людей с чувствительным желудком сладкие продукты могут вызвать дискомфорт, вздутие и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого предупреждал, что абрикосовое и клубничное варенья являются самыми опасными для здоровья, поскольку содержат большое количество сахара. Он также отметил, что для людей, имеющих проблемы с кишечником, опасность могут представлять варенья из ягод с мелкими семечками.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить полезные свойства варенья при варке.

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