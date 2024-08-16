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«Новые люди» запустили акцию помощи животным «Мы в ответе за них»

Волонтеры помогут вывезти животных из регионов с напряженной обстановкой

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Движение «Мы в ответе за них»

«Новые люди» запустили акцию «Мы в ответе за них», в рамках которой партия поможет вывести животных из Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей, сообщает пресс-служба партии.

Как заявила руководитель движения Мария Гусарова, россияне всегда помогают друг другу в трудные моменты.

«Запуская эту акцию, мы ориентируемся на то, что помогать нужно не только нашим гражданам, но и нашим животным. Я уверена, что в России большое количество неравнодушных людей, которые будут готовы помочь приютам в регионах с напряженной обстановкой», — сказала она.

Для получения помощи людям с питомцами необходимо отправить сообщение в чат-бот движения с описанием ситуации, чтобы партия смогла оперативно помочь.

Ранее депутат Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков и Мария Гусарова посетили приют «Право жить» в Курской области и передали гуманитарную помощь животным.

Первую группу из 10 собак отправили в волгоградский приют «Дино».

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