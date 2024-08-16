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Из армянских учебников уберут формулировку об «аннексии» Восточной Армении Россией

В армянских учебниках изменят часть об «аннексии» РФ Восточной Армении в 1828-м

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Издательство «Зангак»

Из учебников по истории Армении для 8-го класса решили убрать часть о том, что в 1828 году Российская Империя якобы «аннексировала» Восточную Армению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Отмечается, что «авторами было внесено предложение на редактирование, и, соответственно, в ближайшее время будет внесено изменение».

Накануне российский МИД призвал Армению не допускать искажения истории в учебниках для школы. В министерстве назвали «крайне сомнительным» содержание учебника по истории для 8-х классов армянских школ.

Речь идет о главе, где изложены события на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX века. Пересмотру подверглись также оценки итогов русско-персидской войны 1826-1828-х годов, а Туркманчайский мир признали «аннексией» Восточной Армении. В МИД РФ сочли это очередной попыткой «переписать общую историю».

Ранее Нарышкин призвал исключить всеобщую историю из непрофильного курса в вузах.

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