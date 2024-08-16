Обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» ужесточили обвинение

Обвиняемым по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобиру Файзову, Саидакрами Рачабализоде, Далерджону Мирзоеву и Шамсидину Фаридуни ужесточили обвинение. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источники.

В обвинение добавили статью об участии в террористической организации. Они являются исполнителями атаки на безоружных людей.

При этом, по данным источника агентства, вскоре обвиняемым должны предъявить обвинение в окончательной редакции, после ознакомления фигурантов с материалами дела оно будет направлено в военный суд для рассмотрения по существу.

16 августа Басманный суд Москвы продлевает арест непосредственным исполнителям теракта.

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Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать сидения.

Позже подозреваемых и их пособников задержали и арестовали. Всего под стражей оказались 12 человек.

К текущему моменту по делу об атаке на «Крокус Сити Холл» допросили более 1700 потерпевших и 800 свидетелей. При этом 19 июля Басманный суд Москвы продлил срок проведения следственных мероприятий до 22 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось о стычке террориста из «Крокуса» с сотрудником СИЗО.