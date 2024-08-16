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Россиянин откусил уши знакомому в целях самообороны

Тюменец обезобразил лицо знакомому, откусив ему в драке уши

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Тюменской области местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда знакомому — в пьяной драке мужчина откусил приятелю уши. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.

Инцидент произошел в Ишиме. Согласно материалам дела, осужденный и потерпевший познакомились в одном из магазинов города ночью, после чего вместе стали употреблять спиртное.

Выпив большое количество алкоголя, мужчины поссорились. Потерпевший ударил приятеля по голове бутылкой, а затем стал давить ему руками глаза. В ответ мужчина избил агрессора, нанеся удары по голове — тот получил закрытую черепно-мозговую травму, оскольчатые переломы костей носа со смещением, гематомы и другие повреждения. А затем откусил у знакомого по кусочку от каждого уха.

На заседании обвиняемый полностью признал вину и отметил, что его спровоцировали на драку. Мужчины отметили, что проявили агрессию под действием алкоголя и уже примирились.

Суд приговорил тюменца к трем годам и шести месяцам в колонии строгого режима.

Ранее читинка откусила девушке губу во время конфликта в ночном клубе.

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