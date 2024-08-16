Восстановить электроснабжение в Приморье планируют в течение часа

Электроснабжение в Приморском крае планируют полностью восстановить в течение часа. Об этом сообщила компания «Магистральные электрические сети» (МЭС Востока), передает ТАСС.

По ее данным, отключение нескольких линий 500 кВ произошло в результате локального повреждения оборудования.

16 августа в Приморском крае зафиксировали массовое отключение электроэнергии. Оно затронуло Владивосток, Артем, Находку и другие населенные пункты. Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания.

Правительство края сообщило, что отключение электричества произошло из-за замыкания оборудования сетей ВСК. На фоне этого РЖД сообщило об остановке движения поездов из-за отсутствия внешнего электроснабжения.

По последним данным властей, восстановлено электроснабжение в Находке. Водоснабжение в регионе обещают восстановить после подачи электроэнергии на насосы.

Ранее Энгельс остался без воды и света.