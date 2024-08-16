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В ООН указали на проблему Украины на пути к восстановлению страны

В ООН назвали крайне серьезной проблемой демографический кризис на Украине

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РИА «Новости»

Представитель фонда ООН в области народонаселения на Украине Массимо Диана заявил, что демографический кризис в стране представляет собой серьезную проблему. Об этом он рассказал в интервью журналу Newsweek.

По его словам, снижение рождаемости на Украине является препятствием на пути к ее восстановлению.

По мнению Дианы, для улучшения демографии потребуются меры, некоторые из которых могут принести результаты только по прошествии многих лет.

В июле директор республиканского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что по самым оптимистичным прогнозам к 2033 году население Украины сократится до 35 миллионов человек.

Либанова напомнила, что исторический максимум населения Украины был зафиксирован в 1993 году и составил 52 миллиона человек.

В марте с прогнозом касательно численности населения выступило украинское министерство социального развития. Оно сообщило, что на начало 2022 года население Украины составило 42 млн человек. К августу 2023-го оно сократилось до 36,3 млн человек. В будущем численность украинцев может достичь 28,9 млн человек к 2041 году и 25,2 млн к 2051-му.

Ранее коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.

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