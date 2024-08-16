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Россиянин привез из Азии 60 тысяч капсул обезболивающего и стал фигурантом дела

Таможенники обнаружили в багаже россиянина 50 кг таблеток для снятия боли

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Сибирское таможенное управление

Иркутские таможенники обнаружили в багаже россиянина, прибывшего на родину из азиатской страны, десятки килограммов обезболивающих лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Багаж 52-летнего мужчины, прилетевшего в Иркутск рейсом из Пхукета (Таиланд), привлек внимание служебной собаки. После осмотра чемоданов в них нашли 50 кг известного азиатского препарата для снятия боли в позвоночнике и суставах. Мужчина признался, что часть лекарств вез для родственников и друзей, оставшиеся упаковки иркутянин намеревался продать.

Инспекторы таможни признали партию коммерческой. На нарушителя составили административный протокол по статье «Недекларирование товаров», согласно которому мужчине предстоит заплатить штраф. Его товар конфисковали и направили на оценку стоимости.

До этого аналогичный случай произошел в аэропорту Махачкалы: там таможенники задержали мужчину, который привез из Турции 69 килограммов лекарств.

Ранее в Пулково у прибывшего в Россию немца нашли пакет мармеладных мишек с каннабисом.

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