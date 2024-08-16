Свет дали в некоторых районах Владивостока

Подача электричества возобновлена в некоторых районах Владивостока после аварии на сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Восстанавливается электричество во Владивостоке», — отмечается в публикации.

В правительстве добавили, что большая часть Владивостока подключена к сети.

По данным краевых властей, отключение электричества в населенных пунктах региона случилось из-за замыкания оборудования сетей встроенной системы контроля (ВСК), сработала защита на блоке 1, 6, 3.

Сообщалось, что массовые случаи ДТП фиксируются на дорогах Владивостока и Приморского края после отключения светофоров.

До этого Telegram-канал «Восток Медиа» сообщил, что во Владивостоке и его пригороде произошло массовое отключение электроэнергии. По его информации, обесточены более двух тысяч жилых домов во Владивостоке. Помимо Владивостока и его пригорода, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка.

Ранее сообщалось, что в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи скопилось 1950 машин.