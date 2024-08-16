Медведь пронесся по детской площадке в сибирском городе и попал на видео

В Енисейске местные жители рассказали о том, что заметили молодого медведя рядом с одной из городских детских площадок. Видео с лесным зверем, несущимся по дорожке рядом с площадкой, разместил паблик «ЧП г. Енисейска и Енисейского района» во «ВКонтакте».

«Парк «Кедровая речка» медведь вышел из кустов и пробежал сквозь всю площадку, после чего скрылся. Будьте внимательны и осторожны», — предупреждают горожан жители, ставшие очевидцем события.

На кадрах молодой медведь резво бежит по дорожке в парке в сторону леса.

До этого глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев обратился к местным жителям после очередного нападения медведя на мужчину. Спасатель напомнил, что медведи — это «не мимимишки», и убедительно попросил не прикармливать диких зверей.

Ранее на Байкале двое туристов сорвались со скалы, спасаясь от медведя.