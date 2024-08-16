Россиянина затянуло в затвор водохранилища во время купания в неположенном месте

В Башкирии 71-летнего мужчину затянуло в гидротехнический узел во время купания в неположенном месте. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в Мелеузовском районе. Очевидцы рассказали, что пожилой мужчина плавал в неположенном месте поблизости от затворов на водохранилище. Отмечается, что там установлены запрещающие знаки.

В результате пенсионера во время купания затянуло в затвор. Telegram-канал 112 сообщает, что мужчину в Нугушском водохранилище подхватило мощное течение — шансов выплыть у него не было.

В данный момент поисками мужчины занимаются водолазы. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого во Владивостоке 15-летний подросток спрыгнул с городской набережной, чтобы впечатлить друзей, и ушел под воду. Заметившие его пропажу товарищи обратились за помощью в правоохранительные органы.

Ранее в Анапе запретили плавать на надувных матрасах и спасательных кругах.