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В трех городах Приморья восстановили электроснабжение

В Приморье частично восстановили подачу электроэнергии после массовых отключений

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Unsplash

В трех городах Приморского края восстановили подачу электроэнергии после массовых отключений, вызванных аварией на Приморской ГРЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

«На ПримГРЭС переключают линию, перезапускают блок. Лесозаводск, Дальнереченск, Лучегорск — свет восстановлен», — сообщили власти.

До этого в Telegram-канале правительства Приморья сообщили, что отключение электричества произошло из-за замыкания оборудования сетей ВСК. В результате этого сработала защита на Приморской ГРЭС. Восстановить электроснабжение планировали в течение часа.

Массовое отключение электроэнергии затронуло Владивосток и его пригород. По информации Telegram-канала «Восток Медиа», были обесточены более двух тысяч жилых домов. По информации издания, регион мог остаться без сотовой связи, потому что вышки сотовых операторов оказались обесточены и скоро могут прекратить работу.

Ранее один из курортных городов Крыма оказался обесточен.

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