Зарплаты федеральных чиновников поднимут на 5,1%

С 1 октября заработные платы работников федеральных государственных учреждений увеличатся на 5,1%. Распоряжение об этом подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Речь идет о медицинских работниках клинических центров, преподавателях федеральных университетов, сотрудниках гидрометеорологической службы, а также о тех, кто работает в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры и других областях.

Также это относится к гражданскому персоналу силовых ведомств: Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС.

До этого управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев рассказал, что с 1 сентября расчет оплаты за сверхурочную работу сотрудников будет учитывать весь заработок работника, включая стимулирующие и компенсационные выплаты, что приведет к увеличению размера оплаты.

Накануне генеральный директор агентства недвижимости ЦДН («Центральный Департамент Недвижимости») Анатолий Пысин сообщил, что для того, чтобы взять в ипотеку однокомнатную квартиру в Москве, необходимо зарабатывать больше 273 тыс. руб. в месяц.

Ранее эксперт предрекла рост доходов россиян.