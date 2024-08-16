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Поездка уфимского школьника на велосипеде закончилась выпадением кишечника

В Уфе поездка на велосипеде для школьника закончилась выпадением кишечника

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Айрат Рахматуллин/VK

В Уфе у 12-летнего мальчика после поездки на велосипеде выпал кишечник. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Сообщается, что ребенок катался на велосипеде и не справился с управлением. Мальчик упал, и его живот пронзила ручка руля, на которой не было резиновой накладки. Пострадавший смог встать, однако вслед за выходящей из тела деталью наружу начали выпадать петли внутренних органов.

Мальчика доставили в медицинское учреждение и экстренно прооперировали. Операция длилась более двух часов и прошла успешно. На данный момент ребенок проходит дальнейшее лечение в хирургическом отделении. Его жизни ничего не угрожает.

До этого российский школьник получил разрыв кишки, упав с велосипеда. Ребенок ударился животом об руль, его доставили в больницу на скорой в тяжелом состоянии.

Ранее в Красноярском крае жеребенок ударил трехлетнюю девочку копытом по голове.

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