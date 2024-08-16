Китай усилит пограничный контроль из-за оспы обезьян

Власти КНР усилят меры контроля на границе в отношении стран, где обнаружена вспышка оспы обезьян. Об этом сообщает Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

В ведомстве предупредили, что в целях предотвращения проникновения обезьяньей оспы в Китай лица, прибывающие из государств (регионов) с эпидемией оспы обезьян, подвергшиеся ее воздействию или имеющие симптомы, должны по личной инициативе заявить об этом на таможне при въезде в КНР.

В случае появления риска заражения транспорт, контейнеры и грузы будут в установленном порядке проходить санитарную обработку.

В таможне добавили, что данные меры вступают в силу с момента публикации и действуют в течение шести месяцев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала чрезвычайной ситуацией распространение оспы обезьян. В 2024 году количество зарегистрированных случаев заболевания вдвое превысило прошлогодние показатели, и достигло 14 тысяч.

Ранее Роспотребнадзор исключил риск распространения оспы обезьян в России.