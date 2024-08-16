Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай усилит пограничный контроль из-за оспы обезьян

Таможня Китая усилит контроль в отношении стран со вспышками оспы обезьян

close
100%
Reuters

Власти КНР усилят меры контроля на границе в отношении стран, где обнаружена вспышка оспы обезьян. Об этом сообщает Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

В ведомстве предупредили, что в целях предотвращения проникновения обезьяньей оспы в Китай лица, прибывающие из государств (регионов) с эпидемией оспы обезьян, подвергшиеся ее воздействию или имеющие симптомы, должны по личной инициативе заявить об этом на таможне при въезде в КНР.

В случае появления риска заражения транспорт, контейнеры и грузы будут в установленном порядке проходить санитарную обработку.

В таможне добавили, что данные меры вступают в силу с момента публикации и действуют в течение шести месяцев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала чрезвычайной ситуацией распространение оспы обезьян. В 2024 году количество зарегистрированных случаев заболевания вдвое превысило прошлогодние показатели, и достигло 14 тысяч.

Ранее Роспотребнадзор исключил риск распространения оспы обезьян в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами