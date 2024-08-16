Появились подробности жизни фигурантки дела генерала Булгакова

Топ-менеджер АО «Грязинский пищевой комбинат» Эльвира Смирнова, обвиняемая в мошенничестве с сухими пайками для армии России, каждые три года меняла машины и ездила в большой загородный дом. Об этом РИА Новости рассказала соседка фигурантки дела.

«Не знаю, где она (Смирнова. — Прим. ред.) работала, но жили они хорошо. Машины меняла она почти каждые три года… Она порой на машине приедет, быстренько поздоровается и на следующий день опять уедет, но со всеми была доброжелательна», — сказала женщина.

Соседка топ-менеджера добавила, что сейчас семья обвиняемой живет на даче. По словам женщины, Смирнова рассказывала ей о трудностях с домом, из-за которых глава комбината уставала.

Смирнова является фигурантом дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Следствие считает, что военный выступал посредником между Минобороны и «Грязинским пищевым комбинатом». Выяснилось, что в рационе армии говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков была занижена.

20 апреля Басманный суд Москвы арестовал Смирнову и двух топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» — Александра Михайленко и Валерия Ковалевича.

Ранее стало известно, что в Новой Москве прошли обыски по делу о некачественных сухпайках для армии.