В Приморье зафиксировано массовое отключение электроэнергии

Во Владивостоке и его пригороде произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщил Telegram-канал «Восток Медиа».

По его информации, обесточены более двух тысяч жилых домов во Владивостоке.

Помимо Владивостока и его пригорода, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка.

«Восток Медиа» заявило о замыкании в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС.

По информации издания, регион может остаться без сотовой связи, потому что вышки сотовых операторов оказались обесточены и скоро могут прекратить работу.

Правительство Приморского края сообщило, что в Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании. Специалисты ведут восстановительные работы.

11 августа сообщалось, что более 120 тысяч жителей Бурятии остались без электричества.

Ранее без света остался курортный город в Крыму.