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Россиянам рассказали о неожиданной пользе маринованных яиц

ОСН: маринованные яйца предотвращают развитие некоторых видов рака

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Depositphotos

Маринованные яйца – это продукт, который готовится по древней кулинарной технике и обладает многими полезными свойствами для организма. В том числе такие яйца способны предотвратить развитие некоторых онкозаболеваний, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

По словам специалистов, в маринованных яйцах не меньше пользы, чем в обычных, — в них также содержится 6 граммов белка на одно яйцо, а также много витаминов группы B, D, калий, железо и так далее. Все это позволяет поддерживать здоровье нервной системы, костной ткани и иммунитет.

Также эксперты подчеркивают пользу уксуса, который используют при мариновании яиц, — по их словам, он помогает уничтожать вредные бактерии в кишечнике, улучшает пищеварение. Также в них много антиоксидантов — к примеру, лютеина и зеаксантина, которые очищают клетки и предотвращают развитие некоторых видов рака.

Маринованные яйца считаются более диетическим продуктом, так как в них меньше калорий, чем в обычных, а также они лучше перевариваются и усваиваются организмом.

Ранее стало известно, из каких источников витамин D лучше усваивается.

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