Журналист Саймс на фоне обыска в своем поместье заявил, что давно не был в США

Американский политолог и ведущий Первого канала Дмитрий Саймс заявил РИА Новости, что не был в США с 2022 года.

По словам Саймса, он и сейчас не находится в США, ему стало известно «о какой-то активности в его собственности», однако официально об обыске его не уведомляли.

Утром 16 августа стало известно, что ФБР провело обыски в поместье Patria, принадлежащем политологу. Очевидцы сообщали, что агенты прибыли в поместье и вывозили различные предметы на грузовиках с прицепами 13 августа, а затем вернулись на место утром 15 августа.

Сам политолог заверил, что никакой информации об обысках и претензиях со стороны американских правоохранительных органов ему не предоставили. При этом дом осматривали десятки людей, прибывших на своих машинах. По словам Саймса, это в итоге больше напоминало «барбекю-пати». Причиной случившегося эксперт посчитал свои слова об Украине, сказанные в эфире Первого канала.

Ранее бывший американский разведчик обвинил ФБР в многолетней слежке.