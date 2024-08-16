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Россиянам рассказали, чем нельзя пользоваться в грозу

Специалист Гринин: зонтом не стоит пользоваться в грозу

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Сергей Булкин

Во время грозы не рекомендуется пользоваться зонтом, рассказал «Москве 24» председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

«Лучше не пользоваться зонтиком, так как это — металлический штырек, поднятый над вами на полметра-метр. Возникает дополнительный риск, что именно через него молния ударит в землю, а между ней и зонтом находитесь вы. Поэтому при необходимости лучше надеть дождевик», — отметил эксперт.

Помимо этого, он советует не использовать в непогоду телефон и другие гаджеты, потому что они могут притянуть разряд. Специалист отметил, что в грозу стоит придерживаться и других правил безопасности. Так, не стоит прятаться под отдельно стоящими деревьями и возле столбов, потому что молния может попасть в высокий объект. Прятаться от нее лучше дома, в офисе, кафе, торговом центре, магазине или в транспорте, заключил Гринин.

Организатор курсов выживания, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов до этого говорил, что любые металлические предметы, которые создают электро-магнитные волны, усиливают вероятность попадания молний.

Ранее сообщалось, что россиянка выжила после удара молнии в плечо на озере в Челябинской области.

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