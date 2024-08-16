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Стала известна сумма, необходимая на сборы портфеля к новому учебному году

RT: портфель школьника в 2024 году обойдется в 5,4 тыс. рублей

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Нина Зотина/РИА «Новости»

На сборы школьного портфеля в этом учебном году для одного школьника родителям потребуется 5445 рублей, выяснили аналитики. Из них сам рюкзак оценивается в 2950 рублей, цитирует RT результаты соответствующего исследования.

На покупку канцелярского набора придется в среднем потратить 1160 рублей, на пенал со всем необходимым – 750 рублей. Набор карандашей и ручек специалисты оценили в 369 рублей, а дневник – в 216 рублей.

Дополнительные расходы предусмотрены для первоклашек – им придется приобрести прописи в среднем за 84 рубля, пластилин за 160 рублей и цветные карандаши за 120 рублей. Для таких малышей стоимость портфеля вырастает до 5809 рублей.

Что касается школьной формы, то ее средняя цена этим летом составила 3944 рубля.

В исследовании сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» также отмечается, что больше всего школьных принадлежностей покупают родители из Москвы и области, Петербурга, Самары, Краснодара и Новосибирска.

Ранее родителям рассказали, может ли школа устанавливать требования к закупке школьной формы.

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