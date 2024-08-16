Трехлетний мальчик остался без присмотра и выпал из окна в Красноярске

В Красноярске маленький мальчик выпал из окна на пятом этаже, оставшись без присмотра. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 15 августа в одном из домов на улице 60 лет Октября. Предварительно, в квартире на пятом этаже находилась женщина с трехлетним сыном и 16-летним братом. Пока мать готовила на кухне, подросток присматривал за малолетним, но в какой-то момент он отошел в ванную комнату. В это время маленький мальчик залез на подоконник и выпал в открытое окно.

Пострадавшего мальчика доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и множественные переломы. Его состояние оценили как крайне тяжелое.

По словам соседей, они неоднократно делали матери пострадавшего замечания из-за того, что видели ребенка в открытом окне. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Псковской области пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа.