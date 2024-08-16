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Фермер рассказал, почему в российских магазинах не продают черную смородину

Фермер Испирян: через несколько лет черную смородину смогут продавать в магазине

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Pixabay

В российских магазинах не продают черную смородину, потому что торговые сети заинтересованы только в тех ягодах, которые можно продавать в течение года. Об этом kp.ru рассказал глава фермерского хозяйства в Калужской области Бабкен Испирян.

Он напомнил, что смородину нельзя выращивать в теплице. Кроме того, она дает урожай только один раз в год. Поэтому ее отправляют на заморозку, а после — производителям йогуртов, мороженого и других продуктов. По мнению фермера, через несколько лет в стране станет много черной смородины, что потенциально позволит ей появиться в супермаркетах в свежем виде.

«Современные технологии позволяют хранить такую ягоду в свежем виде в течение нескольких месяцев. Причем без всякой химии. Но это очень дорого. Там не только особый температурный режим, но и создается специальная газовая среда. На сегодня в России таких хранилищ нет. Но по мере расширения производства мы, скорее всего, будем смотреть уже и в эту сторону», — добавил Испирян.

В начале августа министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщал, что в этом сезоне фермеры из регионов продали более 3 тыс. тонн ягод в столице. Он отметил, что клубника стала самым популярным товаром.

Ранее эксперт рассказала о неочевидных полезных свойствах смородины.

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