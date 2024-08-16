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В регионе Украины заявили о повреждении инфраструктуры

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

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Reuters

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в ночь на 16 августа зафиксированы повреждения инфраструктуры на территории региона после взрывов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в Никопольском районе области повреждена инфраструктура. «Повреждена и линия электропередач», — написал он, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.

По информации главы области, в регионе произошел пожар в одном из неэксплуатирующихся зданий, который уже потушили.

До этого глава Запорожской областной администрации Иван Федоров, назначенный Украиной, заявил, что в ночь на 16 августа ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части региона получили повреждения. В своем Telegram-канале он написал о 362 взрывах в 13 населенных пунктах региона.

Издание «Страна» писало о взрывах в Киеве в ночь на 16 августа. Отмечалось, что, предположительно, речь идет об атаке беспилотников. Помимо этого сообщалось о взрывах в Кривом Роге, Запорожье, Херсоне и «ряде других областей».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о взрыве в Сумах.

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