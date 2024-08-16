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Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Ленобласти

МЧС: открытое горение в ангаре по производству батутов в Мурино ликвидировано

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Shutterstock

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре по производству батутов в Мурино. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ленобласти.

Пожарные тушили огонь более часа.

Сообщение о пожаре поступило 16 августа в 5:15. Сначала появилась информация, что на Круговом проезде загорелся ангар по производству детского оборудования. К тушению привлекли 19 человек и семь единиц техники. В 6:25 пожар локализовали.

14 августа в Москве загорелся торговый центр «РИО» на Ленинском проспекте. В пресс-службе ТЦ рассказали, что сразу после срабатывания датчиков в «РИО» была объявлена эвакуация сотрудников. При этом посетителей в комплексе не было, так как в момент возникновения пожара магазины еще не начали работать. Огонь охватил фасад здания с первого по четвертый этажи.

Ранее в Московской области эвакуировали крупный торговый комплекс «Мега Химки».

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