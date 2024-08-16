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Назван потерпевший в деле террориста-подрывника Сидики

Суд признал РЖД пострадавшей стороной в деле террориста-подрывника Сидики

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Илья Наймушин/РИА Новости

Суд признал ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) пострадавшей стороной в деле террориста-подрывника Руслана Сидики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении Сидики ОАО «РЖД» признано потерпевшей стороной», — заявили в правоохранительных органах.

При этом представители военного аэродрома Дягилево, в районе которого сошли 19 вагонов грузового поезда, об ущербе следствию не заявили.

Российские силовики задержали Сидики в его квартире в Рязани в 2023 году. Там, как утверждают в спецслужбах, он ожидал схему радиодетонатора от Службы безопасности Украины.

Также стало известно, что кроме собственно подрыва путей и подготовки нескольких терактов, Руслану Сидики вменяется прохождение обучения для осуществления террористических актов.

До этого стало известно, что обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью Руслана Сидики проверят на вменяемость.

Ранее подрывник из Рязани захотел оправиться на СВО.

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