Неизвестный приставал к девушкам в сквере на окраине Петербурга

Две жительницы Петербурга пострадали от домогательств со стороны незнакомца в сквере на юге города, сообщила «Фонтанке».

Сначала в полицию Колпинского района обратилась 32-летняя горожанка и рассказала, что утром 14 августа на нее со спины напал неизвестный, когда она гуляла в сквере Героев-Ижорцев. Мужчина схватил жертву за грудь и попытался повалить на землю, но пострадавшая смогла отбиться от злоумышленника.

Вскоре в отделение пришла 18-летняя девушка. Петербурженка заявила, что мужчина славянской внешности в возрасте 50-55 лет подошел к ней, пока она сидела на лавочке в том же сквере. Незнакомец начал трогать ее за грудь, залез под юбку, а затем скрылся.

Сейчас правоохранители ищут извращенца и проводят проверку.

Ранее в Подмосковье мигрант проследил за девушкой от метро и напал на нее в подъезде.