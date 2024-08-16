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Россиян предупредили об опасностях фруктово-ягодного желе из магазина

Доцент Лебедева посоветовала выбирать желе-десерт, где максимально много фруктов

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Dementieva Iryna/Shutterstock/FOTODOM

При выборе фруктово-ягодного десерта встает вопрос о том, насколько качественные фрукты и ягоды использовал производитель, как они были обработаны и что использовалось в качестве желирующего агента. Для организма полезны желатин и пектин, однако эти ингредиенты далеко не всегда добавляются в упаковки с желе-десертом. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

По ее словам, в качестве загустителя могут добавлять картофельный или кукурузный крахмал, который делает продукт очень калорийным за счет большого содержания углеводов. Кроме того, для достижения насыщенного цвета производители используют красители, а для усиления вкуса добавляют тот же глутамат натрия.

«Пектин практически не переваривается, в нем минимум соли и сахара. Желатин — это белковый и коллагеновый тракт. Крахмал — это полисахарид, который хорошо переваривается и обеспечивает сахаром довольно большое количество углеводов, которое не всегда полезно. Злоупотреблять такими десертами не стоит, с учетом того, что мы не очень много двигаемся», — отметила эксперт.

По ее словам, хороший выбор — когда в желе максимально много фруктов, потому что это наиболее удобный компонент. Если продукт выглядит аккуратно, приятен на вкус и запах, этот десерт можно есть.

«Лучше всего есть домашнее желе, где вы можете контролировать состав и обеспечить качество продуктов, которые входят в этот десерт, самостоятельно. Сложности приготовить желе с желатином нет. Желатин продается в виде гранул и прекрасно застывает. Приготовление не займет много времени, а на выходе будет вкусный и полезный десерт», — резюмировала Лебедева.

Ранее была названа главная опасность фастфуда.

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