МСП стали на 20% чаще использовать речевую аналитику. К такому выводу пришли аналитики компании Ростелеком, сравнив количество пользователей технологией речевой аналитики среди компаний малого и среднего бизнеса в январе-июле 2024 года с аналогичным периодом 2023 года. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Рост интереса МСП к этой технологии связан с нехваткой кадров в экономике. По данным исследований, до 85% компаний ощущают кадровый голод. Решить эту задачу можно, улучшив эффективность работы текущих сотрудников с помощью инструментов речевой аналитики.

По наблюдениям экспертов, чаще всего технологии, связанные с обработкой и анализом устной речи, внедряются в отделах продаж и маркетинга, а также в службах технической и сервисной поддержки клиентов. Но кадровый голод привлек интерес к речевой аналитике HR-департаментов, которые стали чаще использовать инструмент для обработки записей собеседований и оценки коммуникативных навыков кандидатов.

«Речевая аналитика с помощью моделей искусственного интеллекта ищет и анализирует голос по определенным паттернам, причем с учетом тональности сообщений. Технология позволяет отслеживать, например, эффективность сотрудников отдела продаж, маршрутизировать входящие звонки по нужным специалистам компании, а также своевременно выявить неочевидные проблемы во внутренних или внешних бизнес-процессах», — рассказал Тимофей Абраменко, директор по работе с малыми, средними предприятиями и развитию сервисов Ростелеком.

По оценкам экспертов, наиболее перспективными направлениями для внедрения речевой аналитики сегодня являются ретейл, логистика и управление складами, а также девелопмент, гостиничный бизнес и медицина.

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