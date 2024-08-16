Врач предупредил об опасных заболеваниях, при которых бывают проблемы с эрекцией

Проблемы с эрекцией, или эректильная дисфункция (ЕД), являются распространенным заболеванием, которое может затрагивать мужчин разного возраста. Согласно медицинским исследованиям, около 30% мужчин испытывают подобные проблемы в какой-то момент своей жизни. Однако важно понимать, что нарушения эрекции могут быть вызваны не только психологической, но и физической природой, связанной с различными заболеваниями, предупредил в разговоре с «Газета.Ru» врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков.

По его словам, одним из наиболее часто встречающихся заболеваний, приводящих к эректильной дисфункции, является сахарный диабет. У мужчин с диабетом уровень сахара в крови может вызывать повреждение нервов и кровеносных сосудов, что значительно ухудшает способность к эрекции. Исследования показывают, что почти 50% мужчин с диабетом сталкиваются с проблемами с эрекцией.

«Сосудистые заболевания также играют ключевую роль в развитии эректильной дисфункции. Артериосклероз — состояние, при котором артерии становятся жесткими и узкими — может уменьшить приток крови к половым органам, что затрудняет достижение и поддержание эрекции. Высокое кровяное давление и другие сердечно-сосудистые заболевания могут также влиять на эту способность», — добавил врач.

Гормональные нарушения, такие как низкий уровень тестостерона, являются еще одной причиной развития ЭД. Тестостерон отвечает за многие функции организма, включая половую функцию. Низкий уровень этого гормона может привести к снижению полового влечения и проблемам с эрекцией.

«Кроме того, заболевания, связанные с психологическими факторами, такие как депрессия, тревожность и стресс, могут привести к эректильной дисфункции. Психологические травмы и низкая самооценка часто мешают нормальному функционированию. Важно отметить, что половая функция может зависеть от комбинации как физических, так и психологических факторов», — отметил специалист.

Кроме того, по его словам, некоторые медицинские состояния, такие как алкоголизм, хронические болезни легких, болезни почек и расстройства нервной системы (такие как болезнь Паркинсона) также могут вызывать проблемы с эрекцией. Помимо этого, некоторые лекарственные препараты, например, назначаемые для лечения высокого кровяного давления или депрессии, могут иметь побочные эффекты, влияющие на функцию.

«Таким образом, проблемы с эрекцией могут быть вызваны множеством заболеваний и состояний. Если мужчина сталкивается с подобной проблемой, важно обратиться за медицинской помощью для выявления причин и получения соответствующего лечения. В большинстве случаев, корректируя основное заболевание или изменяя образ жизни, можно значительно улучшить ситуацию с эректильной функцией и вернуть уверенность в интимной жизни», — резюмировал уролог-андролог.

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