Мужчина плевался в пассажиров парижского метро и выкрикивал антисемитские оскорбления

В Париже девушка обратилась в полицию из-за антисемитского нападения во время поездки в метро, сообщает BFMTV.

Накануне неадекватный мужчина ворвался в поезд на 9-й линии парижского метро и начал бросаться антисемитскими оскорблениями в пассажиров. Он кричал на весь вагон: «Ублюдки! Вы ублюдки. Вы совершаете преступления против человечества», а затем стал плеваться в семью евреев.

«Я решила вмешаться и снять его на камеру. Я не могла сдержаться. Я не могла не реагировать. Хотя я была очень напугана», — признается очевидица.

Она заявила мужчине, что собирается обратиться в полицию и выдвинуть против него обвинения, однако тот вновь оскорбил ее. Окружающие не стали обращать внимание на происходящее, после чего хулиган сел на место и спокойно продолжил поездку.

Теперь 25-летняя горожанка надеется, что ее заявление, поданное в полицию, приведет к аресту обидчика.

«Полицейский не обратил внимания на все оскорбления. В частности, антисемитские оскорбления. Он объяснил мне, что этот человек, похоже, был не в своем уме, что он, вероятно, находился под воздействием наркотиков. Надеюсь, это не будет считаться смягчающим обстоятельством», — говорит пострадавшая.

По данным полиции, в 2024 году во Франции резко возросло число антисемитских актов. В общей сложности в первом полугодии было зарегистрировано 887 инцидентов. В период с января по март власти зарегистрировали 366 антисемитских инцидентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало больше на 300%.

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