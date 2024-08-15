Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина плевался в пассажиров парижского метро и выкрикивал антисемитские оскорбления

Девушка обратилась в полицию из-за антисемитского нападения в парижском метро

close
100%
Christophe Ena/AP

В Париже девушка обратилась в полицию из-за антисемитского нападения во время поездки в метро, сообщает BFMTV.

Накануне неадекватный мужчина ворвался в поезд на 9-й линии парижского метро и начал бросаться антисемитскими оскорблениями в пассажиров. Он кричал на весь вагон: «Ублюдки! Вы ублюдки. Вы совершаете преступления против человечества», а затем стал плеваться в семью евреев.

«Я решила вмешаться и снять его на камеру. Я не могла сдержаться. Я не могла не реагировать. Хотя я была очень напугана», — признается очевидица.

Она заявила мужчине, что собирается обратиться в полицию и выдвинуть против него обвинения, однако тот вновь оскорбил ее. Окружающие не стали обращать внимание на происходящее, после чего хулиган сел на место и спокойно продолжил поездку.

Теперь 25-летняя горожанка надеется, что ее заявление, поданное в полицию, приведет к аресту обидчика.

«Полицейский не обратил внимания на все оскорбления. В частности, антисемитские оскорбления. Он объяснил мне, что этот человек, похоже, был не в своем уме, что он, вероятно, находился под воздействием наркотиков. Надеюсь, это не будет считаться смягчающим обстоятельством», — говорит пострадавшая.

По данным полиции, в 2024 году во Франции резко возросло число антисемитских актов. В общей сложности в первом полугодии было зарегистрировано 887 инцидентов. В период с января по март власти зарегистрировали 366 антисемитских инцидентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало больше на 300%.

Ранее на стенах зданий в Париже появились около 60 звезд Давида.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами