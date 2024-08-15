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Власти одного из районов Курской области отчитались о ситуации

Глава Льговского района Курской области: обстановка нормальная, обстрелов нет

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Ситуация в Льговском районе нормальная, обстрелов не происходит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу муниципалитета района Сергея Коростелева.

«Обстановка нормальная. Люди работают. Обстрелов нет», — сказал чиновник.

Отмечается, что Льговский район, расположенный в западной части Курской области, находится в непосредственной близости от приграничных районов — Рыльского и Кореневского, граничащих с Украиной. Административный центр района — город Льгов — находится в 80 км от Курска.

Несмотря на то, что Льговский район не граничит с Украиной, его близость к приграничным районам делает его потенциально уязвимым для последствий вооруженного конфликта.

Накануне сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-аналитик ЦРУ допустил смещение Зеленского из-за атаки на Курскую область.

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