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Съемочная группа Ruptly чуть не попала под удар ВСУ во Льгове

Съемочная группа Ruptly чуть не попала под удар ВСУ во Льгове Курской области

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Съемочную группу видеоагентства Ruptly чуть не накрыло ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Льгове Курской области, этот момент попал на видео. Об этом сообщает RT.

До этого стало известно, что украинские военные пытались атаковать город Льгов в Курской области при помощи кассетных боеприпасов. Глава населенного пункта Алексей Клемешов сообщил, что дежурными силами ПВО атака была отбита. По словам Клемешова, из-за падения обломков снарядов ранения получили четыре взрослых человека. Двоим из них понадобилась госпитализация. Кроме того, различные повреждения получили жилые дома и автомобили. Также украинские бойцы нанесли урон спортивному сооружению. О срабатывании систем ПВО в Льгове также стало известно утром 15 августа.

Ранее в МЧС РФ рассказали, как проходит эвакуация жителей приграничных районов Курской области.

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