Дочь пенсионера, над которым глумились бойцы ВСУ, высказалась о его пропаже

Дочь пенсионера из Курской области, подвергшегося издевательствам атаковавших регион украинских бойцов, раскрыла подробности о пропаже мужчины. Об этом пишет издание Daily Storm.

Женщина рассказала, что ее отца зовут Александр Гусаров. Он жил в приграничном селе Гоголевка, но из-за обострения ситуации в Курской области дочь перевезла его в свою квартиру в городе Суджа.

По ее словам, сразу после этого она вместе с детьми уехала искать жилье в более безопасных районах. Пенсионер, в свою очередь, остался в Судже и ждал возвращения родственников.

Ожидалось, что семья воссоединится 7 августа. Однако женщина не смогла попасть в город, так как ее не пустили военнослужащие.

«Я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала», — вспомнила дочь Гусарова.

Она добавила, что видела оба ролика с издевательствами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над ее отцом. После первого видео женщина подумала, что пенсионер решил вернуться в свой дом в Гоголевке. Но после второй записи она поняла, что до села мужчина так и не дошел. К такому выводу дочь Гусарова пришла, так как на кадрах он выглядел изможденным.

«Он там на пятаке кружится и никуда не может уйти. Потерялся, но почему — не знаю», — сказала женщина.

Жительница Курской области подчеркнула, что у ее отца не видит один глаз. Но в целом мужчина здоров.

15 августа в сети начали распространяться кадры с издевательствами украинских военных над 74-летним Гусаровым. В роликах бойцы ВСУ в нацистских касках глумились над пенсионером и разговаривали с ним, имитируя немецкий акцент.

Впоследствии Telegram-канал Mash сообщил, что мужчина пропал без вести.

Ранее за поимку издевавшихся над Гусаровым украинских солдат объявили награду в размере пяти млн рублей.