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Ремонт дорог завершили в Луховицах

В Луховицах отремонтировали 37 км дорог

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Луховицах завершили ремонт дорог протяженностью 37 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Как отметил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, специалисты в рамках нацпроекта отремонтировали 5 участков региональных дорог и обновили 6 км покрытия на 12 участках муниципальных дорог.

Также на улице Пушкина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновили дороги.

На муниципальной сети в черте города Луховицы отремонтировали улицы Васильковую, Виноградную, Владимирскую, Загородную, Калиновую и Октябрьскую

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