Народный совет Амурской области внесли в перечень запрещенных организаций

Министерство юстиции РФ внесло «Народный совет граждан СССР/РСФСР Амурской области» в реестр организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете из-за их экстремистской деятельности. Полный перечень опубликован на официальном сайте ведомства.

В списке уточняется, что упомянутое общественное объединение имеет ряд иных названий. Речь идет о наименованиях Народный совет Амурской области и Народный совет Амурской области на территории Амурской области РСФСР в составе СССР.

По информации ведомства, решение о запрете данной организации принял Амурский областной суд. Это произошло 29 мая 2024 года.

«Народный совет граждан СССР/РСФСР Амурской области» был создан в 2019 году, но существовал без государственной регистрации. 6 августа текущего года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла объединение в список экстремистских организаций.

26 июля министерство юстиции страны включило фонд «Свободная Россия» в список запрещенных организаций. Причиной послужила его экстремистская деятельность.

Ранее Фонд Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) и издание The Moscow Times (признано в РФ иностранным агентом) признали нежелательными на территории РФ.