Российский подросток надругался в подъезде над девятилетним ребенком

Восьмиклассника из Петербурга заподозрили в изнасиловании девятилетнего мальчика, сообщает РЕН ТВ.

Накануне мать пострадавшего обратилась в полицию, по ее заявлению правоохранители начали проверку и выяснили, что подросток также развращал ученика младших классов по переписке.

«Выяснилось, что неизвестный на телефон мальчика присылал сообщения интимного характера и совершил в парадной дома в отношении ребенка насильственные действия», – отметил инсайдер.

В этот же день 14-летнего школьника задержали. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Ранее школьник из Ленобласти изнасиловал десятилетнего мальчика в интернате.