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Российский подросток надругался в подъезде над девятилетним ребенком

В Петербурге 14-летнего подростка обвинили в сексуальном насилии над ребенком

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Depositphotos

Восьмиклассника из Петербурга заподозрили в изнасиловании девятилетнего мальчика, сообщает РЕН ТВ.

Накануне мать пострадавшего обратилась в полицию, по ее заявлению правоохранители начали проверку и выяснили, что подросток также развращал ученика младших классов по переписке.

«Выяснилось, что неизвестный на телефон мальчика присылал сообщения интимного характера и совершил в парадной дома в отношении ребенка насильственные действия», – отметил инсайдер.

В этот же день 14-летнего школьника задержали. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Ранее школьник из Ленобласти изнасиловал десятилетнего мальчика в интернате.

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