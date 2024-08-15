Молодых туристок пытались отравить наркотиками во время отдыха у бассейна в Канкуне

Туристок из США накачали наркотиками в баре у бассейна на мексиканском курорте, сообщает канал Fox 32 News.

Две студентки из Оклахомы Зара Халл и Кайли Питце прилетели в Канкун вместе с друзьями на несколько дней и проводили время у бассейна в одном из отелей. 1 августа девушки заказали в баре воду, выпили несколько стаканов и потеряли сознание. Сейчас американки уверены, что они отравились наркотиком, добавленным в напитки одним из сотрудников курорта.

«Они сели, бармен подал им воду, и теперь на фотографии, которую я сделал, мы видим пузырящийся шипящий эффект в воде. Значит, там что-то было. Они делают по глотку, и не прошло и минуты, и двух, как они обе одновременно падают», — вспомнил бойфренд Зары, ставший свидетелем произошедшего.

В результате у девушки начался приступ, и дежурный врач сказал, что ее нужно везти в больницу. Медики потребовали $10 тыс. только за то, чтобы осмотреть пациентку. Спустя сутки семья Зары сумела договориться с посольством США и отправить ее самолетом в Даллас для продолжения лечения.

Целую неделю пострадавшая была подключена к капельнице и аппарату искусственной вентиляции легких. Она надеется, что этот случай послужит предостережением для других туристов, отправляющихся в Мексику.

Ранее бармен из Испании опоил туристку и изнасиловал ее на складе.