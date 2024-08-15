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Сделавший стерилизацию многодетный россиянин стал отцом пятого ребенка

В Уфе у многодетного отца после стерилизации родился еще один ребенок

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Freepik.com

В Уфе местный житель зачал еще одного ребенка после процедуры по стерилизации. Теперь мужчина хочет отсудить у клиники, проводившей ему операцию, компенсацию морального вреда. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, в 2022 году 45-летний отец четверых детей обратился в одну из частных клиник, чтобы провести операцию по мужской контрацепции. Уфимец заплатил 30 тысяч рублей с уверенностью, что в его семье пополнения больше не будет, а через некоторое время узнал, что вновь станет отцом.

В ноябре 2023 года у мужчины родился пятый ребенок, ДНК-тест подтвердил отцовство. Мужчина пришел в клинику, где специалисты назвали случившееся «чудом» и предложили вернуть за операцию деньги. Но потерпевший, коим считает себя уфимец, намерен обратиться в суд за компенсацией на содержание нового ребенка и его матери.

Ранее во Владимирской области после стерилизации мать восьмерых детей узнала, что снова беременна.

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