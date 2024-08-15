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Хозяина гостиницы в Подмосковье, после пожара в которой не спасли двоих, арестовали

В Лобне арестовали хозяина гостиницы, после пожара в которой спасли не всех

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Лобне арестовали хозяина гостиницы, где произошел пожар, после которого не спасли двоих людей. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, собственника гостиницы арестовали по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В ближайшее время мужчине планируют предъявить обвинение.

Инцидент произошел 12 августа в подмосковной Лобне. Загорелось здание гостиницы, а после ликвидации огня в медицинские учреждения в тяжелом состоянии госпитализировали двоих человек, врачам не удалось их спасти. Еще трое получили ожоги различной степени тяжести.

Следствие установило, что хозяин гостиницы использовал жилой дом для оказания услуг по аренде жилья. При этом требования пожарной безопасности соблюдены не были.

Ранее в Казани загорелось здание делового центра.

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