«Роснефть» поддержала исследования континентального шельфа в Северном Ледовитом океане

В Северном Ледовитом океане в рамках стратегической инициативы Минприроды России «Геология. Возрождение легенды» продолжаются исследования континентального шельфа. Об этом сообщается на сайте «Роснефти», которая поддержала экспедицию.

Ранее из порта Мурманск в Восточную Арктику вышло специализированное научно-исследовательское буровое судно «Бавенит». Комплексная программа исследований продлится до середины сентября и завершится в порту Певек.

«Cудно «Бавенит», с борта которого ведутся работы, укомплектовано под задачи экспедиции инновационным отечественным оборудованием», — говорится в сообщении.

Экспедиция направлена на получение образцов шельфовых пород (керна) для построения достоверной геологической модели изучаемых регионов. Кроме того, ее участники оценят протяженность континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане.

Отмечается, что уникальные технологии бурения и геофизических исследований скважин в сложных геологических и климатических условиях были отработаны в рамках проекта «Роснефти» по стратиграфическому бурению, который реализуется с 2020 года в северных морях России.

Как уточнили в «Роснефти», масштабная геологическая экспедиция организована Арктическим научным центром «Роснефти» и Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра). Полевые работы в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском будут выполнены силами ФГБУ «ВНИИОкеангеология».