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Кочевница обокрала петербургскую пенсионерку, показав фокус с рассыпанием монет

В Петербурге кочевница обокрала пенсионерку, показав фокус с монетами

В Петербурге представительница кочевого народа показала 87-летней пенсионерке фокус с монетами и обокрала ее. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в июне на остановке общественного транспорта у дома 99/18 по Среднему проспекту Васильевского острова. Пенсионерка отвлеклась на незнакомую женщину, которая якобы случайно рассыпала у нее перед ногами кучу мелочи, и в этот момент из ее сумки пропали 16 тысяч рублей.

Пожилая женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы 20 июля. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже.

Полицейские установили подозреваемую и задержали 45-летнюю безработную кочевницу на бульваре Алексея Толстого в Пушкине 14 августа. Отмечается, что фигурантка уже была судима ранее.

Ранее под Петербургом задержали подростков, которые обокрали больничное бомбоубежище.

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