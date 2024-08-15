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В Липецкой области введут единовременную выплату для пострадавших от атак дронов ВСУ

Артамонов: Липецкая область выплатит по 50 тыс. рублей пострадавшим от атак БПЛА

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Жители Липецкой области, чьи дома получили повреждения из-за от атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), смогут получить единовременную выплату. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Вводим единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для жителей региона, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА», — написал губернатор, уточнив, что речь идет об объектах, поврежденных с начала июля.

По его словам, это касается и тех, у кого повреждены садовые дома, сараи, бани, навесы или теплицы. Выплаты будут предоставлять всем гражданам, имеющим постоянную или временную прописку.

Власти выделят необходимые средства из резервного фонда правительства Липецкой области. Обратиться за выплатой можно будет в МФЦ.

Артамонов обратил внимание, что речь в данном случае идет не о компенсации восстановления поврежденных строений.

Накануне стало известно, что в Липецком районе после атаки беспилотников повреждены более ста домов

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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