В СК РФ назвали возможную причину схода вагонов с рельсов под Оренбургом

Следователи рассматривают в качестве причин схода грузовых вагонов с рельсов в Оренбургской области ненадлежащее состояние железнодорожного полотна или ходовой части состава. Об этом сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В заявлении отмечается, что ведомство организовало проверку по факту произошедшего. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.

«Действия ответственных лиц железной дороги проверяются по ч. 1 ст. 163 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — говорится в публикации.

15 августа на станции Меновой двор в Оренбургской области произошел сход шести грузовых порожних вагонов. В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги рассказали, что на место происшествия был направлен восстановительный поезд.

В сообщении уточнялось, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом в Telegram-канале «Новости Оренбурга» подчеркивалось, что при опрокидывании несколько вагонов врезались в расположенное у железнодорожных путей здание.

Ранее в Приморском крае сошли с рельсов восемь вагонов с углем.